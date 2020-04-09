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İSTANBUL'DA ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE

İSTANBUL Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.

09.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:07
İSTANBUL Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek" denildi.
Açıklamaya göre dağıtım süreci şu şekilde işleyecek:
Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak.
Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek.
20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecekr.
Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.
Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak. İSTANBUL’DA ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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