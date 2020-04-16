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İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan Cumartesi günü için nöbetçi eczane sayısı üç katına çıkarıldı.

16.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:17
Sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan Cumartesi günü için nöbetçi eczane sayısı üç katına çıkarıldı.
Konuya ilişkin açıklamayı İstanbul Eczacılar Odası yazılı bir açıklamayla duyurdu…
Açıklamada sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edildiği 18 Nisan Cumartesi günü ve süreç içinde gerektiğinde yasak ilan edilecek tüm cumartesi günleri için 'nöbetçi eczane' sayısının üç katına çıkarıldığı belirtildi…
Ve; "Yeni tip korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında bir dizi önlem alındığı, bu önlemlerden birinin de cumartesi-Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı olduğu hatırlatıldı.
İstanbul Eczacı Odası, hafta sonu hizmet verecek eczanelerin listesini de internet sitesinde yayınladı.
(İHA) İstanbul’da eczanelere cumartesi düzenlemesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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