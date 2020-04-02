İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.
02.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel