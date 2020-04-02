İSTANBUL'DA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNE KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

İstanbul Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuyla ilgili bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "#Covid19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09: 00-18: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir"

- İstanbul

Kaynak: DHA