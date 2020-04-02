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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'daki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

02.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:28
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul 'daki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi - Ekonomi

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