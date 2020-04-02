İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'daki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
02.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:28
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul 'daki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi