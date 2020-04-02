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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.

02.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:25
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine yeni düzenleme
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da eczanelerin pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası çalışacak şekilde yeniden düzenlendiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09: 00-18: 00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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