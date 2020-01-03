İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam kapıda.İstanbul Fırıncılar Odası zam talebini yineledi.Talep kabul görürse, İstanbul'da ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşecek. Fiyatı ise 1 lira 50 kuruş olacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamasında "Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını dört gözle bekliyoruz " dedi.

ANKARA'DA DA EKMEĞE YÜZDE 20'LİK ZAM GELMİŞTİ

Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti. Ankaralı fırıncılar, un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savunmuştu.