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İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda

Ankara'dan sonra İstanbul'da da ekmeğe zam geliyor. İstanbul Fırıncılar Odası "Maliyetler çok fazla" dedi, zam talebini yineledi. Talebe göre; ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşecek. Fiyatı ise 1 lira 50 kuruş olacak. Böylece ekmeğe yüzde 20 zam gelmiş olacak.

03.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:19

'da ekmek fiyatlarına zam kapıda.İstanbul Fırıncılar Odası zam talebini yineledi.Talep kabul görürse, İstanbul'da ekmeğin gramajı 250 gramdan 200'e düşecek. Fiyatı ise 1 lira 50 kuruş olacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin açıklamasında "Şuan 250 gram İstanbul da 1,5 biz 200 gram 1 buçuk talep ettik bu fiyatın çıkmasını dört gözle bekliyoruz " dedi.

ANKARA'DA DA EKMEĞE YÜZDE 20'LİK ZAM GELMİŞTİ

'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükselmişti. Ankaralı fırıncılar, un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savunmuştu.

İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda

İstanbul, Ankara, Ekonomi


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