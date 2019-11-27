Haberler » Güncel » İstanbul'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi - Haber

İstanbul'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İstanbul'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi.

27.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:20İstanbul'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan denetim seferberliği kapsamında, 'da ekmek ve unlu mamül üreten işletmeler denetlendi.
Aralarında İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da bulunduğu ekip, 'da fırın ve pastanelerdeki hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafeti, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekip, ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimin ardından rapor tutup numune aldı.
Karaca, kentte 758 kişilik ekiple 7/24 esasına göre yapılan denetimlere ilişkin, "İlimizde yaklaşık 6 bin 500 adet unlu mamüller ve ekmek üreten işletme var. 2019 yılı içerisinde 14 bin 500 denetim gerçekleştirdik. Genelde denetlememizi üretim anında yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Tüketicilere, alışveriş sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında, ALO 174 hattına ihbarda bulunabileceklerini hatırlatan Karaca, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

Bağcılar, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gıda israfı yapmak asla bizim için kabul edilebilecek bir şey...
16:55 Bennu Yıldırımlar doğumgününde hayvan barınağını ziyaret etti
16:55 Ümraniye'de yangın paniği; yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
16:55 14 yaşında bir kızın öldürülmesine ilişkin iddianamede şoke eden detaylar
16:55 "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur"
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
14:44 Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:58:06