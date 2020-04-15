İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN HIZLI TANI KİTLERİ SERGİLENDİ

ŞİŞLİ'de bir tekstil atölyesinin deposunda ele geçirilen 5 bin 575 adet koronavirüs hızlı tanı kiti İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izin şekilde satıldığı tespit edilen ve operasyonla ele geçirilen 5 bin 575 adet koronavirüs hızlı tanı kiti Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Birkaç ay önce Çin'den Türkiye'ye getirildiği tespit edilen hızlı tanı kitlerinin, farklı kişilere yüksek fiyatlarla satıldığı öğrenildi. Ele geçirilen 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

- İstanbul