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İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SAHTE PARFÜMLER SERGİLENDİ

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHAİSTANBUL'da 3 ilçede sahte parfüm üretimi yapılan 4 adrese polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

26.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:06 İSTANBUL'DA ELE GEÇİRİLEN SAHTE PARFÜMLER SERGİLENDİ

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA

İSTANBUL'da 3 ilçede sahte parfüm üretimi yapılan 4 adrese polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sahte parfüm üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken operasyon kameralara yansıdı. Ele geçirilen sahte parfüm ve malzemeler emniyette sergilendi.

'nda sahte parfüm üreten ve piyasaya süren şüphelileri belirleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. , Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi ile Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi ve Kağıthane, Talatpaşa Mahallesinde belirlenen 4 depoya bugün öğlen saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 147 bin 806 sahte parfüm, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına yansırken, ele geçirilen sahte parfüm ve malzemeler Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyon anı

-Sahte parfümlerin bulunması

-Sahte parfüm şişelerinin bulunması

-Depolarda aramaların yapılması

-Ele geçirilen ürünlerin Güvenlik Şube Müdürlüğünde sergilenmesi



Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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