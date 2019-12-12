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İstanbul'da elektronik sigara operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlara elektronik sigara satan çeteye operasyon düzenledi.

12.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:09İstanbul'da elektronik sigara operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte e-ticaret siteleri kurarak vatandaşlara elektronik sigara satan çeteye operasyon düzenledi. Çetenin sahte ürünlerle milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. İnternet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünlerle birlikte 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı vatandaşların şikayetleri üzerine sahte e-ticaret siteleri üzerinden elektronik sigara satışına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada 6 ilçeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilerin 13 ayrı URL adresi ile sahte e-ticaret sitesi açarak pahalı elektronik sigara ürünlerinin reklamını yaptıklarını, sipariş verildiğinde ise gerçek üründen tamamen farklı değeri düşük elektronik sigaraları vatandaşlara gönderdiklerini belirledi.

209 bin sipariş alınmış

İstanbul'dan faaliyet yürüten çeteye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sancaktepe, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Esenyurt ve Maltepe'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet bilgisayar, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet silah, binlerce sahte elektronik sigara, sigarada kullanılan likit, elektronik sigara aparatları ve bilgisayar hard diskleri ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde çetenin kullandıkları web siteleri üzerinden 209 bin sipariş aldıkları öğrenildi. 13 ayrı URL adresi ile sahte e-ticaret siteleri açarak pahalı elektronik sigara ürünlerinin reklamlarını sosyal medya kullanarak duyuran çetenin belirledikleri kuryelerle siparişleri adreslere ulaştırdığı belirlendi. Çetenin sahte ürünlerle milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

6 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Siber Suçlarla Mücadele, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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