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İstanbul'da en çok hangi ilçede koronavirüs vakası var? İstanbul'da nerelerde koronavirüs var? İstanbul koronavirüs vaka haritası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İstanbul'da en çok koroavirüs vakası görülen ilçeleri açıkladı. Peki, İstanbul'da en çok hangi ilçede koronavirüs vakası var? İşte, İstanbul koronavirüs vaka haritası!

08.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:03
İstanbul'da en çok hangi ilçede koronavirüs vakası var? İstanbul'da nerelerde koronavirüs var? İstanbul koronavirüs vaka haritası!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İstanbul'daki koronavirüs vakalarının dağılımı hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul'da en çok hangi ilçede koronavirüs vakası var, konusunu açıklayarak detayı bilgiler verdi.

İSTANBUL'DA EN ÇOK KORNAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN İLÇELER HANGİLERİ?

Ekrem İmamoğlu İstanbul'da en çok koroanvirüs vakası görülen ilçeleri açıklayarak "Burada çarpıcı olan şu… Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada." dedi.

İSTANBUL'DA NERELERDE KORONAVİRÜS VAR?

Açılmalarına devam eden İmamoğlu "Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek.

İstanbul'da en çok hangi ilçede koronavirüs vakası var? İstanbul'da nerelerde koronavirüs var? İstanbul koronavirüs vaka haritası!
İstanbul koronavirüs vaka haritası!

Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu'ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı'ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle…

Biz herhangi bir şehir küçük bir şehir değiliz. Bu yüzden ısrarımız bu. Ekrem İmamoğlu'nun şahsi ısrarı gibi algılanmasın. Bunu ben söylemiyorum, bilim kurulları söylüyor. Duyumumuza göre Ankara'daki Bilim Kurulu da söylüyor. Kendi çalıştığımız bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. 20'ye yakın uzman insanımız bizimle birlikte çalışıyorlar. Her gün raporları geliyor bana." ifadelerini kullandı.

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, TV, Gündem, Güncel
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