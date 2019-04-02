İstanbul'da En Genç Başkan Kartal'da, Gökhan Yüksel Kazandı

İstanbul'da ise CHP'den aday olan Ekrem İmamoğlu, seçimden zaferle ayrıldı.

YSK'nın verilerine göre Kartal'da; CHP'den aday olan Gökhan Yüksel 147 bin 429 oy ile yüzde 51,12 oranı elde ederken, AK Parti'den aday olan Ebubekir Taşyürek ise 132 bin 654 oy ile yüzde 45,99 oranda kaldı. İstanbul'da ise CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 48,80 oy oranıyla, yüzde 48,48 oy alan AK Parti adayı Binali Yıldırım'a karşı seçimden zaferle ayrıldı.

Bütün Kartal'ın belediye başkanı olacağım

CHP'li Gökhan Yüksel, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bütün Kartal'ın belediye başkanı olacağım" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda İstanbul'un en genç belediye başkanıyım. Bütün komşularıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bütün Kartal'ın belediye başkanı olacağım. Sonuçları büyük bir olgunlukla karşılıyoruz, hizmete başlamak için sabırsızlanıyoruz. Sandık kurullarında görev yapan arkadaşlarımız hiçbir suretle rehavete kapılmadan, son ana kadar görevlerini yapsınlar. Çünkü İstanbul'da da Mart'ın sonunu bahar yapmaya çok yakınız. Bir oyun bile çok büyük kıymeti var. Bize ulaşan verilere göre Ekrem İmamoğlu başkanımızda şu anda İBB Başkanıdır. Birlikte kentimize çok güzel işler yapacağız."

Kaynak: Bültenler