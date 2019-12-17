İstanbul'da en iyi fiyat ve hizmet alabileceğiniz böcek ilaçlama firmaları

Bu hizmet sayesinde mekanlarda bulunan zararlı böceklerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlıyorlar. Verdikleri bu hizmetle kişilerin böcekler nedeniyle karşılaştıkları sağlık ve temizlik sorunlarından kurtulmalarını sağlıyorlar. İlaçlama hizmetinde sağlığa zararı dokunmayan biosidalilaçlarla hizmet vererek kişilerin evlerinde ve işyerlerindeherhangi bir zarar görmesinin önüne geçiyorlar.

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Sağlıklı Biosidal İlaçlarla Böcek ilaçlama Hizmeti alın, Sevdiklerinizi koruyun!

Garantili Böcek İlaçlama Hizmeti Verilen Mekanlar

Bakanlık onaylı ilaçlama ürünleriyle ilaçlama yapan böcek ilaçlama istanbulilaclama.com 'sı kişiler için farklı alanlarda ilaçlama hizmeti veriyor. Bu hizmetler iç mekan ya da dış mekan şeklinde ayrılabiliyor.

İstanbulilaclama.com ilaçlama hizmeti verdiği mekanlar şunlardır;

• Ev ilaçlama

• Apartman ilaçlama

• Bahçe ilaçlama

• Okul ilaçlama

• Otel ilaçlama

• Fabrika ve depo ilaçlama

• Hastane ilaçlama

• Restoran ilaçlama

Bu mekanlar dışında böcek sorunu yaşanan bir çok mekan için çözümler sunarak kişilerin temiz bir ortamda yaşam sürmelerini kolaylaştırıyorlar.

Farklı Böcek ve Haşere Türleri İçin ilaçlama Hizmeti

İstanbulilaclama.com olarak mekanlarda bulunabilecek farklı böcek türleri için ilaçlama hizmeti veriyorlar. Bu hizmetlerde böceklerin türlerine göre böcek ilacı kullanarak mekanın tekrar böceklerin istilasına uğramasının önüne geçmeyi amaçlıyorlar. İstanbulilaclama.com un ilaçlama yaptığı böcek türleri arasında hamam böcekleri, fare, sinek, kara fatma, tahtakurdu, güve, pire, karınca, bit, kalorifer böceği, kene ve sivrisinek gibi böcekler yer alıyor.

Bu haşerelerin evden ya da diğer mekanlardan uzaklaştırılması için sağlık bakanlığı onaylı ilaçları kullanarak hizmet veriyorlar. Bu yüzden ilaçlama da kullanılan ilaçlar sağlığa herhangi bir zarar vermiyor.

Kullanılan İlaçlama Yöntemleri

İstanbulilaclama.com kişileri haşerelerden kurtarmak için kaliteli ilaçlama hizmeti veriyor. Yaptığı ilaçlamalarda 3 farklı yöntem kullanıyor. Bu yöntemler kokusuz ilaçlama, jel ilaçlama ve ulv ilaçlama yöntemleri oluyor.

İstanbulilaclama.com kokulu ilaçlama yöntemini tercih etmiyor bunun yerine Kokusuz ilaçlama yöntemini tercih ederek mekanın boşaltılmasına gerek kalmıyor. Böceklerinyönteminde ise ilaç ulv cihazı ile daha küçük partiküllere ayrılarak ortama daha fazla nufuz etmesi sağlanıyor. Ulv ilaçlama yöntemi sadece profesyonel personeln karar verdiği ortamlarda Halk sağlığı uygulama esaslarınca tercih ediliyor.

Makinelerle ilacı böceklerin yuvalarına püskürterek ortamın böceklerden temizlenmesini sağlıyorlar. Jel ilaçlamada ise ortama bırakılan böceklerin jeli yemesi ile ölmelerini sağlıyorlar. Böylece Domino etkisi diye tabir edilen jelden ölen böcek diğer böceklerinde ölmesine sebep olarak toplu haşere ölümüne sebep olarak bu böceklerden kurtulmanız sağlanıyor

Böcek İlaçlama Fiyatları

İstanbulilaclama.com tarafından mekanların haşerelerden temizlenmesi için verilen hizmetin fiyatı farklılık gösterebiliyor. Böcek ilaçlama fiyatlarıilaçlanan mekanın büyüklüğüne, böcek türüne ve çokluğuna ve kullanılacak yönteme göre değişiklik gösteriyor. 90 tl den başlayan fiyatlarla müşterilerine yardımcı olmayı hedefleyen istanbulilaclama.com, periyodik ilaçlamalarda ücretsiz keşif hizmeti sağlayarak müşterilerine özel ayrıcalıklı fiyatlar sunmaya çalışıyor.