İstanbul'da Erzurum tanıtım günleri başlıyor

Kadim şehir Erzurum'u tanıtmak için düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri`nde Erzurum'un geleneksel el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtılacak. Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Macit, 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Maltepe Etkinlik alanında yapacakları Erzurum Tanıtım Günleri için gerekli çalışmaları tamladıklarını, İstanbul`da Türkiye`nin her ilinden insanın yaşadığını Erzurum Tanıtım Günleri`nin adeta bir Türkiye buluşması olacağını açıkladı. Daha şimdiden yoğun bir ilginin olduğunu, her geçen gün ilginin ve heyecanın arttığını ifade etti.

REKOR BİR KATILIM BEKLENİYOR

Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa MACİT "İstanbul'da Erzurum'u yaşatmayı hedeflediklerini, gerek İstanbul'daki Erzurum STK'larının gerekse başta Erzurum Valiliğimizin, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin ve tüm kurumlarımızın desteklediği Erzurum Konfederasyonu ERKON`un, titiz bir çalışma yürüttüğünü açıklayan Mustafa Macit, Erzurum Tanıtım Günleri`ne rekor bir katılım beklediklerini söyledi."

ERZURUMLU OLAN OLMAYAN HERKES DAVETLİ

İstanbul`la Erzurum arasında bir köprü kurma maksadıyla kültür ve medeniyetler şehri Erzurum`un kültürel değerlerinin, yöresel ürünlerinin, halk oyunlarının, müziğinin kısacası tüm değerlerinin olacağını ifade eden Macit,Erzurum Tanıtım Günleri'ne Erzurumlu olan olmayan herkesi ve her kesimi davet ettiklerini açıkladı.