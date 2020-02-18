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İSTANBUL'DA ET VE ET ÜRÜNLERİ DENETİMİ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

18.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:10İSTANBUL'DA ET VE ET ÜRÜNLERİ DENETİMİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Maltepe'deki denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. Ekipler buradaki iş yerinde ürünlerin kesim belgelerini ve sağlık raporlarını inceledi. Ekipler daha sonra, işletmenin depo ve et işleme bölümlerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlenerek paketlemesi yapılan etlerden numuneler aldı.

Görüntü Dökümü:

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-İş yerinde denetim yapan ekipler

-Etlerden numune alınması

-Koca'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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