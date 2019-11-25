Haberler » Güncel » İstanbul'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim - Haber

İstanbul'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri işletmelerine denetim yapıldı.

25.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:20İstanbul'da et ve et ürünleri işletmelerine denetim
İSTANBUL  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şubesi tarafından 'da faaliyet gösteren et ve et ürünleri işletmelerine denetim yapıldı.

Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlü Ahmet Yavuz Karaca ve beraberinde gıda kontrol görevlileri katıldı. Denetimlerde, üretim yapan tesislerin hijyen koşulları, fiziki şartları ve etlerin sıcaklıkları denetlendi. Gıda kontrol ekipleri, taklit ve tağşiş incelemesi yapmak üzere et ve tavuk numuneleri aldı. Denetime katılan Ahmet Yavuz Karaca, "Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 81 ilde denetim yapıyoruz. Biz de 39 ilçemizde 758 denetçimizle şu an sahadayız. Bahçelievler'de beyaz et ve kırmızı et işleten bir işletmedeyiz. İşetmede asgari teknik hijyenik şartları taşıyor mu, bakanlık onayı var mı, veteriner hekim bulunuyor mu, ISO belgeleri var mı? Bunları kontrol ediyoruz bakıyoruz. İşletmede çalışanların hijyen ve işletmenin hijyen durumlarını kontrol ediyoruz. Burada kırmızı etten numune aldık. Tür tayini yapacağız. At, eşek, katır ve domuz eti var mı diye bakacağız. Ayrıca mikrobiyoloji açıdan herhangi bir sorun var mı bakacağız" diye konuştu.

"4 BİN 500 İŞLETMEYE 26 MİLYON 500 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Denetimlerin gece ve gündüz rutin olarak yapıldığını belirten Karaca, "İstanbul'da 110 bin işletmede 2019 yılında 191 bin denetim yaptık. Yaklaşık 4 bin 500  işletmede uygunsuzluk tespit ettik. 26 milyon 500 bin liralık idari para cezası uyguladık. 59 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu şekilde İstanbul'da bakanlık onayıyla et ve et ürünü üreten işletme sayımız 500. Bu tip işletmelerde diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız denetimlerini sürdürüyorlar. Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılıyor. Daha sonra süt, ekmek, kasaplar, okul kantinleri ve toplu tüketim yerlerinde gece gündüz denetim yapacağız" dedi.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİDİR"

Vatandaşlara da uygunsuz yerleri ihbar etmesi tavsiyesinde bulunan Karaca, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Eğer bir işletmede gördükleri bir olumsuzluğu ALO 174 Gıda Hattına bildirdikleri takdirde biz onlara 15 gün içerisinde gerekli işlemleri yapıp bildirmekle yükümlüyüz. Bir telefon kadar yakınız" diye konuştu.


- İstanbul

Ahmet Yavuz, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Karabük-kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu
16:12 Spor kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
16:12 Çanakkale sahilinde 45 düzensiz göçmen yakalandı
16:07 Kadına şiddeti panoya yazdılar
16:07 Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
25.11.2019 16:12:45