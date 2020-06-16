İSTANBUL'DA ETKİLİ OLAN SİS KAZAYA NEDEN OLDU

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili olamaya başladı.

16.06.2020 07:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 07:45
İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili olamaya başladı. Özellikle D-100 Karayolu güzergahında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde birçok noktada sis etkili oldu. Özellikle D-100 karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde etkili olan sis zaman zaman görüş meksefesini düşürdü. Etkili olan sis nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Çağlayan istikametinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, 41 ZA 873 plakalı otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu önünde hareket halinde olan Mehmet Şimşirligil yönetimindeki 34 KP 6500 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan kişiyi tedbir amaçlı çevredeki bir hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlandı. Kaza yapan otomobillerin çekilmesiyle yol açıldı. İSTANBUL’DA ETKİLİ OLAN SİS KAZAYA NEDEN OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Haliç, Sabah, Güncel, Haber

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