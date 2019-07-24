Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

24.07.2019 12:15
İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Boğazı'na çamur aktığı da görüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Taksim Meydanı'ndan geçen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ait saçakların altında yağmurun etkisini azaltmasını bekledi. Kimi vatandaşların ise gidecekleri yerlere yağmur altında koşarak gittikleri görüldü. Bunun yanı sıra sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı'na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbul Boğazı'nın rengini kahverengiye çevirdi. İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
(İHA) İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul Boğazı, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
14:16   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an önce (ABD ile) güvenli bölgeyle ilgili mutabakata varmamız...
14:15   (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı
14:15   İdlib'e hava saldırısı
14:15   Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor
14:15   Aracın motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı
14:14   İzmir Film Festivali'nde oylama için son gün!
14:14   Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 2 sivil öldü