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İstanbul'da eve dönüş trafiği eski günlerini aratmadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19)'un yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün son bulmasının ardından İstanbul'da sabah işine giden vatandaşlar, saat 16.30 itibariyle evlerine dönmeye başladı.

27.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:32
İstanbul'da eve dönüş trafiği eski günlerini aratmadı
Yeni tip korona virüs (Covid-19)'un yayılımını engellemek amacıyla 4 günlük alınan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün son bulmasının ardından İstanbul'da sabah işine giden vatandaşlar, saat 16.30 itibariyle evlerine dönmeye başladı. E-5 otoyolu üzerinde oluşan trafik yoğunluğu İstanbul'un eski günlerini aratmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkili olan Covid-19'a karşı 23 Nisan Salı gecesi saat 00.00'dan 27 Nisan Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 30 büyük şehir ve Zonguldak ilinde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.

Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sabah iş yerlerine giden İstanbulluların saat 16.30 itibariyle evlerine dönüş yolculuğu başladı. E-5 otoyolu üzerinde dönüş nedeni ile oluşan trafik yoğunluğu İstanbul'un eski günlerini aratmadı. Öte yandan korona virüs nedeni ile birçok vatandaşın da kendi aracını tercih ettiği görüldü. İBB trafik haritasına göre ise trafik yoğunluğu yüzde 24 ile son günlerin en yüksek oranlarından birisi ölçüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, Güncel, Haber
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