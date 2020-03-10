Menü
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı - Güncel

İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı.

10.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:00
İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
İstanbul 'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 6,5 arttı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2018 yılında 101 bin 333 çift dünyaevine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 99 bin 858 oldu.
2019'da kentte boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.
Esenyurt lider
Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece , 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti.
Geçen yıl en az evlililiğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 120 çiftin dünya evine girdiği Adalar'ı 223 evlilikle Şile, 427 evlilikle Çatalca, bin 183 evlilikle Silivri ve bin 346 evlilikle Güngören izledi.
2019 yılında bir önceki yıla göre 17 ilçede evlenen çift sayısı artarken, 22 ilçede azaldı.
Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer alırken, geçen yıl 1.946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1.667 çiftle Küçükçekmece, 1.582 çiftle Ümraniye, 1.580 çiftle Pendik ve 1.387 çiftle Maltepe takip etti.
2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.
Geçen yıl, bir önceki yıla göre İstanbul'un 35 ilçesinde boşanma sayısı arttı. İstanbul'da sadece Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da boşanma sayısı azalırken Zeytinburnu'nda sayı değişmedi.
2018 ve 2019 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:
İlçeler 2018 evlilik2019 evlilik 2018 boşanma2019 boşanma
Adalar 133 120 33 48
Bakırköy 1774 1783 552 540
Beşiktaş 2056 1843 527 542
Beykoz 2244 2328 601 603
Beyoğlu
1885 1825 506 557
Çatalca 394 427 102 138
Eyüpsultan 2679 2765 884 929
Fatih 2908 2682 783 791
Gaziosmanpaşa
2551 2534 935 968
Kadıköy 3423 3604 1182 1362
Kartal 3158 3221 1092 1195
Sarıyer
2581 2586 828 891
Silivri
1125 1183 393 432
Şile 203 223 60 74
Şişli 2247 2236 716 804
Üsküdar 3922 3989 1140 1164
Zeytinburnu 2413 2430 514 514
Büyükçekmece
1655 1669 641 651
Kağıthane
3177 3163 940 1089
Küçükçekmece 4958 4790 1683 1667
Pendik
4331 4285 1545 1580
Ümraniye
4045 3826 1439 1582
Bayrampaşa 1938 2148 498 516
Avcılar 3114
2856 993 1063
Bağcılar 4974 4871 1150 1101
Bahçelievler
4066 3909 1151 1254
Güngören
1297 1346 532 547
Maltepe
3228 3100 1292 1387
Sultanbeyli
2323 2371 403 437
Tuzla
1680 1653 560 596
Esenler
3333 3182 684 720
Arnavutköy 1804 1733 390 447
Ataşehir 2591 2486 1049 1073
Başakşehir
2208 2219 668 729
Beylikdüzü 1974 1929 778 880
Çekmeköy 1732 1615 540 601
Esenyurt 4703 4454 1776 1946
Sancaktepe 2736 2666 693 799
Sultangazi 3770 3808 831 910

Kaynak: AA

Etiketler : Küçükçekmece, Esenyurt, İstanbul, Adalar, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması