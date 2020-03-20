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İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Korona virüsü' anonsu

Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı.

20.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:05
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Korona virüsü' anonsu
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından, güvenlik güçleri ilçe genelindeki camilere kimseyi almadı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle bugün cuma namazı öncesinde tüm camilerin önünde önlem aldı. Eyüpsultan Camii'nde okunan öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan anonsta, 'Öğle namazını kılıp milletimizin karşı karşıya korunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun' denildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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