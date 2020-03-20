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İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'korona virüsü' anonsu

İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'korona virüsü' anonsu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından, güvenlik güçleri ilçe genelindeki camilere kimseyi almadı.

20.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:24
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'korona virüsü' anonsu
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından, güvenlik güçleri ilçe genelindeki camilere kimseyi almadı. Öğlen ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma namazında ve kandil gecesinde camilerin kapalı tutulacağı yönündeki açıklamalarının ardından, güvenlik güçleri ilçe genelindeki camilere kimseyi almadı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü, dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle bugün cuma namazı öncesinde tüm camilerin önünde önlem aldı. Eyüpsultan Camii'nde okunan öğle ezanı sonrası cami hoparlörlerinden anons yapılarak vatandaşlara uyarı yapıldı. Yapılan anonsta, ' Evvela iş yerinizde öğlen namazını kılıp milletimizin karşı karşıya korunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun' denildi.
Cuma namazı ve kandil gecesinin kapalı tutulacağı açıklamasının ardından Cuma namazı için Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlardan bazılarının cami avlusunda namaz kıldığı görüldü. İstanbul’da ezan sonrası cami hoparlörlerinden ’korona virüsü’ anonsu

Kaynak: İHA

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İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'korona virüsü' anonsu
Etiketler : Genel

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