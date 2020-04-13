Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü

İstanbul'da feci kaza: 1 ölü Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonet tabela direğine çarptı Kazada sürücü hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi Sarıyer Ayazağa'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet tabela direğine çarptı.

13.04.2020 22:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:32
İstanbul'da feci kaza: 1 ölü
Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonet tabela direğine çarptı
Kazada sürücü hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi
İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonet tabela direğine çarptı. Araç içerisinde sıkışan sürücü feci şekilde hayatını kaybederken, kazayı duyan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sürücünün arkadaşı ise yere düşen ayakkabısını aldı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'dan Kağıthane istikametine 06 JRN 20 plakalı gıda malzemesi yüklü kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan Serkan Yaşar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç refüjü aştıktan sonra tabela direğine çarparak durabildi. Çarpma sonucu sürücü Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise kaza yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Öte yandan yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrasında itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeyle ambulansa götürülen Serkan Yaşar'ın yapılan tetkikleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar'ın öldüğünü haber alan yakınları ise olay yerinde birbirine sarılarak sinir krizi geçirdi. Yaşar'ın cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Yaşar'ın bir yakını ise ayakkabısını yerden aldı. Kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul’da feci kaza: 1 ölü

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
DSÖ’den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı Haberler
DSÖ'den korona yasaklarını kaldırmak isteyen ülkelere hayati uyarı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Yıldız basketbolcunun annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Yıldız basketbolcunun annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da feci kaza: 1 ölü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:58: İzmir'deki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler 23:53: (Özel) Şanlıurfa'da dehşet: Sokak köpekleri 6 çocuğu yaraladı - Haberler 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 23:40: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasını sadece etkili bir aşı... - Haberler 23:26: Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti