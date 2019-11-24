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İstanbul'da feci ölüm sonrası tekme ve tokatlı kavga kamerada

Kağıthane'de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

24.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:28
'de uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir genç, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası yasa boğulan gencin arkadaşları, "torbacı" olduğunu iddia ettikleri bir şahsı darp etti. Çatıdan düşerek ölen gencin 4 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenildi.
Olay, saat 08.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde evlerinin pençelerinden aşağıya bakan vatandaşlar bir şahsın yerde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine gelen inceleme ekipleri, hem çatıda hem de gencin düştüğü yerde geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin 25 yaşındaki Emre Topal olduğu tespit edildi. Gencin olayın akşamında birlikte uyuşturucu madde kullandığı genç ise polis tarafından gözaltına alındı. Gencin ifadesinde, Emre Topal ile birlikte madde kullandıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan gencin düştüğü çatının uç kısmının da kırık olduğu gözlendi. Gencin ölümü sonrası olay yerine gelen yakınları yasa boğuldu. Yakınları gencin yaklaşık 4 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ve çatıyı yol zannederek düştüğünü söylediler.
ÖFKELİ KALABALIK BİR GENCİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
Öte yandan polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü esnada ölen gencin arkadaşları, caddeden geçen bir motosikletliyi tekme atarak yere düşürdü. Öfkeli kalabalık, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia ettikleri genci tekme tokat darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan genç koşarak uzaklaşırken, motosikleti ise kalabalık tarafından tekmelenerek kullanılamaz hale getirildi. Ardından genci darp edenlerden biri, "Bundan sonra uyuşturucuya savaş açıyorum" diyerek cadde ortasında bağırdı.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı öğrenildi.
(Doğan Can Cesur/İHA)
İstanbul'da feci ölüm sonrası tekme ve tokatlı kavga kamerada

Kağıthane, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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