Haberler » Güncel » İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Haber

İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

08.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:56İstanbul'da FETÖ'nün

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Terörle Mücadele ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüte ait 6 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.D, E.T, K.Ç, M.K, İ.D. ve U.K. gözaltına alındı.

Harp okullarından ihraç edilmiş öğrencilerden oluştuğu öğrenilen zanlılardan 3'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 3 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


İstanbul, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:32 Kızılaykart'ın yeni ortağı Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu oldu - Haber
13:29 İzmir'de drone yarışları heyecanı - Haber
13:28 İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı - Haber
13:27 Başkan Yılmaz, makina mühendisleriyle bir araya geldi - Haber
13:27 Cenap Erol'dan "yatırım programlarına destek verin" çağrısı - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
09:06 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Şehir Üniversitesi yanıtı - Haber
8.12.2019 13:41:22