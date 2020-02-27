Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Haberler

İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:51İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) aktif kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize eden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ile birlikte yeni bir çalışma başlattı. Önceki bir operasyonda yakalanan "Defne" kod adlı şüphelinin dijitallerinde yapılan incelemelerden elde edilen delillere dayanarak bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Sekiz şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda, 7 FETÖ şüphelisi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmamak için örgüt toplantılarını AVM ve kafe gibi kalabalık yerlerde organize ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:24:42