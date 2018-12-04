İstanbul'da Fetö Operasyonu: 55 Gözaltı

04 Aralık 2018 Salı 10:27



04 Aralık 2018 Salı 10:27

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PYD) yönelik operasyonda örgütün sözde 'Cennet Listesine' aldığı 55 zanlı yakalandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mali Şube polisi, Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yapılan aramalarda elde edilen, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in "Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler" diyerek örgüt faaliyetlerine motivasyon sağlamak amacıyla oluşturulan ve içerisinde örgüt lideri Gülen, örgüt yöneticileri Kemal Batmaz, Harun Şahin ile 17-25 Aralık Kumpas dosyalarını yürüten resmi görevli isimlerinde bulunduğu sözde 'Cennet Listesi'ndeki 96 şüpheli için operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda şu ana kadar 55 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi.Polis, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL