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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanırken, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

28.08.2019 11:42 İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalanırken, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari

şahısların yakalanmasına yönelik örgütün gaybubet evlerine operasyon düzenledi. 27 Ağustos'ta 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli ve "ByLock" kullanıcısı olan FETÖ firarisi 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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