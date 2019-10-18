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İstanbul'da FETÖ'ye ait hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı

İstanbul'da FETÖ/PDY üyelerince kullanılan 'gaybubet evi' adı verilen hücre evlerine yapılan operasyonda 5 şüphelisini gözaltına alındı.

18.10.2019 14:45İstanbul'da FETÖ'ye ait hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da FETÖ/PDY üyelerince kullanılan 'gaybubet evi' adı verilen hücre evlerine yapılan operasyonda 5 şüphelisini gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan üst düzey yönetici konumundaki M.Y.'nin örgütün 'Bartın İl İmamı' olduğu, İ.K.'nin 'Bartın Ulus İlçe İmamı' olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında dün harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt tarafından 'gaybubet evi' diye adlandırılan 8 ayrı hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evlerine yapılan baskınlarda yakalanan kişilerden üst düzey yönetici konumundaki M.Y'nin sözde 'Bartın il imamı' olduğu öğrenilirken, aynı operasyonda gözaltına alınan İ.K. FETÖ üyesinin ise 'Bartın Ulus ilçe imamı' olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Hücre evlerinde yapılan aramalarda yasaklı kitaplardan örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait 1 adet kitap, farklı zarflar içinde 2 bin 130 TL, 888 Amerikan doları para ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Polisin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün aleni ve gizli tüm yönlerinin deşifresine yönelik operasyonları devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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