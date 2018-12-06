İstanbul'da Fidye Operasyonu

Zeytinburnu
'nda, Suriyeli Zekare S'yi kaçırarak ailesinden fidye istedikleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 4 Kasım'da Suriyeli Gouza A, nişanlısı Zekare S'yi, eski ev sahibi Mousa H'nin kendilerine evlilik hediyesi olarak para vereceğini söyleyip Zeytinburnu'nda bir kafeteryaya götürdü.
İddiaya göre, Mousa H. arabasını sattığını ve parasını evde tuttuğunu söyleyerek, Zekare S'yi evine davet etti, Gouza A'nın ise kafeteryada beklemesini istedi.
Eve giden Zekare S. ve Mousa H'nin 3 kişi tarafından elleri ve ayakları bağlanarak, yakınlarından 50 bin dolar fidye istendi.
Zekare S. şüphelilere 8 bin avro verdi. Olaydan bir gün sonra para bulması için bırakılan Zekare S, durumu polise bildirdi.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, konuya ilişkin çalışma başlattı. Polis
Zekare S'den birkaç saat sonra da Mousa H'nin serbest bırakılmasından şüphelendi.
Suriyeli Gouza A. ve Mousa H'nin çelişkili ifadeleri üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, ikilinin daha önce sevgili olduklarını ve fidye olayını birlikte planladıklarını tespit etti.
Zekare S'nin ellerini ve ayaklarını bağlayarak fidye isteyen 3 şüpheli ile Gouza A. ve Mousa H. gözaltına alındı
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zeytinburnu
06 Aralık 2018 Perşembe 13:48