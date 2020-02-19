Haberler » Güncel » İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim - Haber

İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.

19.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:35İstanbul'da fırın ve unlu mamül işletmelerine denetim
Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde fırın ve unlu mamul üreten işletmelerde denetim yaptı.
Esenler Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırına İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca başkanlığında giden İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri burada kontroller yaptı.
Ekiplerin numune almasından sonra Koca, gıda seferberliği kapsamında ekmek, çeşitleri ve unlu mamullerin denetimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kontrollerin 39 ilçede 750 personel tarafından yapıldığını dile getiren Koca, "Denetimlere mal kabulünden başlandı. Genel ve özel hijyen koşulları kontrol edildi. Daha sonra üretim aşamasında fiziksel olarak un ve unlu mamuller yapılan ekmeğin testi yapıldı, gözlendi. Burada da arkadaşlarımız ekmekten numune aldı. Bu numuneyi daha sonra laboratuvara göndererek tuz oranına da bakacağız." dedi.

Fatih Mahallesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:15:22