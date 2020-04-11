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İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı

İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı.

11.04.2020 06:26 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:22
İstanbul'da fırınlar ekmek üretimine başladı
İstanbul 'da fırınlar ekmek üretimine başladı.
İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından akşam saatlerinde İstanbul'da özellikle fırınlarda yoğunluk yaşanmıştı. Gece başlayan sokağa çıkma yasağı ile bu yoğunluk sona ermişti. Dağıtımının evlere yapılacağı öğrenilen ekmek için fırıncılar üretime başladı.
Beyoğlu ve Fatih'te pişirilen ekmekler dağıtım için hazırlandı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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