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İstanbul'da fırınlar tam gaz çalışıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırınlarda sorunsuz bir şekilde ekmek üretimi devam ediyor.

11.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:20
İstanbul'da fırınlar tam gaz çalışıyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırınlarda sorunsuz bir şekilde ekmek üretimi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından vatandaşlar ekmek almak amacıyla fırınlara akın etmişti.

İki günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde fırınlarda ekmek üretimi ve satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Fırınların önünde ise sosyal mesafeyi koruyarak sıraya giren vatandaşlar ekmeklerini satın alabiliyorlar.

"Biz 7/24 sınırsız bir şekilde yıl boyu hizmetteyiz"

Fırınların hiçbir şekilde kapanmayacak olduğunu belirten fırın çalışanı Şevval Palta, "Biz bir gıda satışındayız ve gıda olarak ekmek en temel ihtiyacımız. İnsanlarımız istemsizce panik oldu. Biz 7/24 sınırsız bir şekilde yıl boyu hizmetteyiz. Fırından yana hiçbir sıkıntı yok. Bunu gelen müşterilerimize anlattık ama birazcık sıkıntı yaşadık. İki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ile birlikte ister istemez korktular. İnsanlarımız her şekilde ekmeğini gelip alabilir. Biz normalde imalatta içerde 3 kişi çalıştırıyorsak sadece dün akşam için en az 10 kişi çalıştı. Şu an içinde aynı şekilde imalatımız hazır, ekmeğimiz var, gelene yok demiyoruz. Sadece belirli şubeler arasıyla değil burada 20 kişi olarak çalışıyorsak hepimiz hazır bir şekildeyiz. Undan ve mayadan yana ekmek yetişmeyecek korkusu diye bir şey yok. Yeterince zaten hazırlıklar içerisindeyiz. Müşteri geldiği zaman sıkıntı çekmeden ekmeğini alabilir" şeklinde konuştu.

"Tedbirimi almıştım daha önceden hiçbir şekilde panik yapmadım"

Ekmeğimi sıkıntısız ve sorunsuz bir şekilde aldığını belirten bir vatandaş, "Dün akşamki paniğe hiç gerek yoktu. Fırınlarımız açık olduğu için sorun bir şekilde ekmeğimi aldım. Normal standart ekmeğimi aldım iki tane. Tedbirimi almıştım daha önceden hiçbir şekilde panik yapmadım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Ekonomi
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