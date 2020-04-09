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İstanbul'da fırsatçılara operasyon: 150 binin üzerinde maske ele geçirildi

Pendik ve Kağıthane'de, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmeye çalışarak yasa dışı şekilde maske üreten iş yerlerine yapılan baskında 156 bin 200 adet kaçak ürün ele geçirildi.

09.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:15
İstanbul'da fırsatçılara operasyon: 150 binin üzerinde maske ele geçirildi
Pendik ve Kağıthane 'de, Covid-19 salgınını fırsata dönüştürmeye çalışarak yasa dışı şekilde maske üreten iş yerlerine yapılan baskında 156 bin 200 adet kaçak ürün ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yeni Mahalle, Efsane Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı yönünde ihbar aldı. Polis, akşam 17.00 sıralarında söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda 55 bin 200 adedi satışa hazır, 93 bini dikime hazır halde toplam 148 bin 200 adet maske ele geçirdi. İkinci operasyon Kağıthane'de gerçekleştirildi. Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde de izin ve belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı tespit edildi. Akşam saat 21.30 sıralarında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin adet maske daha ele geçirildi.
Her iki ilçedeki iş yerleri ise ruhsatsız ve belgesiz üretim yaptığı gerekçesi ile mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İşletme sahipleri hakkında yasal işlem yapılarak "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan ceza kesildi.
(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Kağıthane, Pendik, Güncel
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