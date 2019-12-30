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İstanbul'da fırtına

Beykoz'da ve Ümraniye'de, fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.

30.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 23:20 İstanbul'da fırtına
Beykoz'da ve Ümraniye'de, fırtına nedeniyle iki binanın çatısı uçtu.
Alınan bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi Buket Sokağı'ndaki iki katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar dolayısıyla yola uçarken, düşen parçalar nedeniyle sokak bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri evin içinde ve çevresinde inceleme yaptı.
Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Kars Sokağı'nda da bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri, uçan çatıyı bölgeden kaldırdı.
Avcılar'da bina dış cephesine kurulan iskele koptu
Avcılar Gümüşpala Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde ise bir binaya mantolama için kurulan iskelenin bağlantıları fırtına nedeniyle koptu.
Yaklaşık 15 metrelik iskele çevredekiler için tehlike oluştururken, olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İskelenin yıkılması yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu önlendi.

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Kaynak: AA

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