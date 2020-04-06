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İstanbul'da fırtına

İstanbul'da yapılan "turuncu" fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

06.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:21
İstanbul 'da yapılan "turuncu" fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına şeklinde yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Cuma günü yapılan 'Turuncu' fırtına alarmının ardından kent genelinde etkili olmuştu. Yer yer şiddetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili oldu. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.
(Medeni Topaloğlu/İHA) İstanbul’da fırtına

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel

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İstanbul'da fırtına
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