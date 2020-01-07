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İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi

İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar birçok ilçede ağaçların yola devrilmesine neden oldu.

07.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:14 İstanbul'da fırtına ağaçları devirdi
'da etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar birçok ilçede ağaçların yola devrilmesine neden oldu. Bazı noktalarda ağaçların altında kalan araçlar hasar görürken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgar etkisini dün geceden itibaren göstermeye başladı. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları yola devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle maddi hasarlar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görürken, sokak arasındaki yolların da kapanmasına neden oldu. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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