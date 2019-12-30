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İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI (1)

İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı.

30.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:14 İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI (1)
İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı. 

Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

Görüntü Dökümü 

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-Ağaçlardan görüntüler 

-Denizden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan) 

-Dalgalardan görüntüler

 

 

 


- İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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