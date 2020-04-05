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İstanbul'da fırtına etkili oluyor

İstanbul'da dün yapılan "Turuncu" fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi.

05.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:21
İstanbul 'da dün yapılan "Turuncu" fırtına alarmı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.
Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da şiddetli rüzgar uyarısı yapılmıştı. Rüzgarlı hava sabah saatlerinde Sarayburnu Sahilinde etkili olmaya başladı. Rüzgarın şiddeti yer yer kuvvetli oldu.
Rüzgar sahilde bulunan ağaçların da sallanmasına neden olurken, fırtınalı havanın kent genelinde etkili olması bekleniyor.
(Davut Has/İHA) İstanbul’da fırtına etkili oluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, Güncel

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İstanbul'da fırtına etkili oluyor
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