Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

İstanbul'da yapılan "Turuncu" fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

06.04.2020 06:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 06:56
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul 'da yapılan "Turuncu" fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına şeklinde yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Cuma günü yapılan 'Turuncu' fırtına alarmının ardından kent genelinde etkili olmuştu. Yer yer şiddetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili oldu. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Devlet ’Bedava dağıtıyoruz’ deyince talep patladı, başvuru adresi değişti Haberler
Devlet "Bedava dağıtıyoruz" deyince talep patladı, başvuru adresi değişti
Akşener’den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim Haberler
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim
İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı Haberler
İngiltere Başbakanı Johnson, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
İstanbul’da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi Haberler
İstanbul'da kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi
Karantinadaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı Haberler
Karantinadaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat Haberler
Tarihinde 4. kez ulusa seslenen Kraliçe Elizabeth: Karantina dua ve meditasyon için fırsat
Fransa’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 518 kişi öldü
Hakkari’de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL ’Sosyal Mesafe’ cezası Haberler
Hakkari'de, kavga eden 11 kişiye 34 bin 650 TL 'Sosyal Mesafe' cezası

Son Dakika Güncel Haberleri

07:25: Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim - Haberler 07:20: İstanbul'da fırtına etkili oluyor - Haber 07:19: İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR - Haber 07:14: İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR - Haber 06:56: İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor - Haber 06:55: Bakan Koca, İstanbul'daki başhekimler ve sağlık yetkileri ile görüştü - Haber 01:00: Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek - Haber 23:03: İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi - Haber 21:22: Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi - Haber 21:14: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler