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İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor İstanbul'da yapılan "Turuncu" fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

06.04.2020 08:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:26
İstanbul 'da fırtına etkisini sürdürüyor
İSTANBUL - İstanbul'da yapılan "Turuncu" fırtına alarmının ardından şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Sarayburnu Sahilinde ise fırtına şeklinde yer yer kuvvetli şekilde etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Cuma günü yapılan 'Turuncu' fırtına alarmının ardından kent genelinde etkili olmuştu. Yer yer şiddetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili oldu. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. İstanbul’da fırtına etkisini sürdürüyor

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Genel

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İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
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