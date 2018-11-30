İstanbul'da Fırtına Gece Boyu Sürdü

İstanbul
'da iki gündür etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına kıyı kesimlerinde daha etkili olurken Kadıköy
'de bir araç minibüsün üzerine devrildi. İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına etkisini gece de sürdürüyor. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün daha önceden uyardığı fırtına gece boyunca İstanbul'da etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti
DALGALAR DALGAKIRAN BOYUNU AŞTI Rüzgarın etkisiyle dev dalgalar kıyılara vurdu. Yer yer bazı dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görüldü.
VATANDAŞLAR ATEŞ YAKARAK ISINDI
Fırtına hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar ateş yakarak ısındı. Üsküdar
sahilde bazı vatandaşlar ise manzarayı seyretti.
AĞAÇ PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ.
Olay, 23.30 saatlerinde Kadıköy Bostancı Mahallesi
Emanet Sokak üzerinde bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın otoparkında park halinde bulunan 34 LAB 253 plakalı minibüsün üzerine fırtınanın etkisi ile ağaç devrildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrikli testere ile yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından minibüsün üstüne devrilen ağacı keserek kaldırdı.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
Kadıköy,İstanbul