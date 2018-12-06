İstanbul'da Fırtına Gece Boyunca Devam Etti

İstanbul
'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, etkisini gece de sürdürdü. Fırtına genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili oldu. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına etkisini gece de sürdürdü. Kıyı kesimlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
, tüm denizlerde fırtına beklendiğini bildirmişti. Öte yandan sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar fırtınada zor anlar yaşandı. Fırtınanın bir süre daha etkili olacağı öğrenildi.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 08:56