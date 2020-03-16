İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi.
16.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:13
İstanbul 'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Fırtınalı havada Sarayburnu sahilinde bulunan bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı dış hat seferlerinin iptal edildiği Yenikapı İDO terminal binasında az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.İptal olan seferler11: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İDO'nun bazı dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nde Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Fırtınalı havada Sarayburnu sahilinde bulunan bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı. Bazı dış hat seferlerinin iptal edildiği Yenikapı İDO terminal binasında az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.İptal olan seferler11: 50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma dış hat seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstanbul'da fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Etiketler : İstanbul Deniz Otobüsleri, İstanbul, Genel
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