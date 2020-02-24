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İstanbul'da fırtına uyarısı

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

24.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:24İstanbul'da fırtına uyarısı
Meteorolojik verilere göre, 'da ve Perşembe günleri kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

İBB AKOM'un verilerine göre, güne rüzgarlı hava ile başlayan İstanbul'da, rüzgar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek ve yerel hafif yağışlar yaşanacak. Bu hafta boyunca Lodos yönlü rüzgarların etkili olması, sıcaklıkların tekrardan 11-15 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini arttırarak Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde (50-90km/s) eseceği, beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İBB AKOM'un meteorolojik harita ve verilere göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 8 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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