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İSTANBUL'DA FIRTINANIN HIZI 106 KM'YE ULAŞTI

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan fırtınanın hızı Kartal'da 106.6 kilometre olarak ölçüldü.

31.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:28 İSTANBUL'DA FIRTINANIN HIZI 106 KM'YE ULAŞTI

İSTANBUL'da 2 gün etkili olan fırtınanın hızı 'da 106.6 kilometre olarak ölçüldü.

'da iki gün boyunca fırtına etkili oldu. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, denizde dev dalgalar oluştu. 'de bir caminin minaresi fırtına ile sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da fırtınanın hızı 106.6 km'yi buldu.

Poyraz, Kartal Aydos'ta dün saat 12.12'de 106.6 km olarak ölçüldü. Rüzgarın hızı Beykoz'da 103.7 km'yi bulurken Çatalca'da ise 101.5 km'ye ulaştı.

İstanbul'un diğer noktalarında ölçüler rüzgar hızları ise şöyle:

Sarıyer: 92.2

Büyükada: 90.7

Arnavutköy: 87.8

Beylikdüzü: 86.4

Silivri: 83.9

Üsküdar: 83.5

Görüntü Dökümü:

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-Fırtınadan görüntüler



Arnavutköy, İstanbul, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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