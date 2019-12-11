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İSTANBUL'DA 'GAYBUBET EVİ' OPERASYONU: 22 GÖZALTI

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin yakalanması için 33 gaybubet evine operasyon düzenledi.

11.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:55İSTANBUL'DA 'GAYBUBET EVİ' OPERASYONU: 22 GÖZALTI

'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin yakalanması için 33 gaybubet evine operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Bir evde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik 33 gaybubet diye adlandırılan hücre evine 11 Aralık günü saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Hücre evlerinde saklanan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda yaklaşık 350 bin lira değerinde dolar, euro, lira ve ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan evlerden birinde 43 adet 1 dolar bulundu. diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ele geçirilenlerin fotoğrafları

-ARŞİV


- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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