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İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu 22 gözaltı

Bir evde tamamı 43 adet 1 dolar bulunduAli ABLAYİSTANBUL,(DHA)İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin yakalanması için 33 gaybubet evine operasyon düzenledi.

11.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:26
Bir evde tamamı 43 adet 1 dolar bulundu
Ali ABLAYİSTANBUL,(DHA)
'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY silahlı terör örgütüne yönelik 30 şüphelinin yakalanması için 33 gaybubet evine operasyon düzenledi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Bir evde tamamı kağıt 1 dolar halinde 43 dolar bulundu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖPDY'ye yönelik çalışmalarına devam ediyor. FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve yöneticisi olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliye yönelik 33 gaybubet diye adlandırılan hücre evine 11 Aralık günü saat 01.00 sıralarında operasyon düzenledi. Hücre evlerinde saklanan 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin evlerde yaptıkları aramalarda yaklaşık 350 bin lira değerinde dolar, euro, lira ve ziynet eşyası ele geçirildi. Arama yapılan evlerden birinde 43 adet 1 dolar bulundu. diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da 'gaybubet evi' operasyonu 22 gözaltı

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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