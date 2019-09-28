İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem yaşandı

İstanbul'da önceki gün meydana gelen 5.8 depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; önceki gün yaşanan büyük depremin ardından bu gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 57'ye kadar İstanbul'da 29 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 2,7 olarak kaydedildi.

BİR SÜRE DAHA YAŞANACAK



Uzmanlar bir süre daha bu artçı sarsıntıların olacağını söylerken evi sağlam olanların evlerinde kalabileceği konusunda açıklamalar yapıyor.

İstanbullular geceyi parklarda geçiriyor

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA YÜZDE 100 ARTIŞ

Öte yandan İstanbul'da üst üste yaşanan deprem sonrası yıllardır ihmal edilen zorunlu deprem sigortası tekrar gündem oldu. Deprem sigortasını yaptırmak isteyen vatandaşlar sigorta şirketlerine akın etti. Şirketlerden alınan bilgeye göre zorunlu deprem sigortasında yüzde 100 artış yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi.